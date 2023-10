Via Montalbo ricorda Lando Buzzanca, una targa sarà affissa davanti all'ex cinema Manzella

In quel luogo crebbe e, in qualche modo, si innamorò del mondo della pellicola. Lì sul prospetto di quel che resta dell'ex cinema Manzella, tra via Montalbo e via Aloisio Juvara, sarà ricordato per sempre. Il Comune apporrà una targa in memoria di uno dei suoi palermitani più celebri dell'ultimo secolo: l'attore Lando Buzzanca, morto a dicembre scorso all'età di 87 anni.

E' quanto si legge in una determina del sindaco Roberto Lagalla pubblicata lo scorso 6 ottobre. Tutto è partito dai residenti della via Montalbo che, volendo rendere omaggio alla memoria del famoso concittadino, si sono messi in contatto con la presidente di Mete Onlus Giorgia Butera. Quest'ultima nello scorso febbraio ha inviato una nota al Comune chiedendo la collocazione della targa con la scritta "attore italiano conosciuto in tutto il mondo che dalla via Montalbo e dal cinema Manzella ha iniziato il suo cammino".

"Abito alle spalle della via Montalbo - spiega la presidente Butera - anni fa abbiamo realizzato un reportage su questa strada, una delle più popolari di Palermo, con un'intervista davanti al cinema Manzella proprio a Buzzanca. Nonostante io parta sempre, via Montalbo resta il mio luogo caro ed era doveroso un tributo a uno dei suoi personaggi più illustri".

Butera si augura che l'iter per la collocazione della targa "si concluda in prossimità del primo anniversario della scomparsa". Per quel giorno, aggiunge, "abbiamo già invitato il figlio Massimiliano e l'ultranovantonenne proprietario del cinema Manzella che è stato il primo a dare l'autorizzazione per l'affissione sul prospetto dell'immobile ancora di sua proprietà".

La commissione Toponomastica ha espresso parere favorevole a maggio, mentre a luglio è arrivato l'ok della Soprintendenza. In seguito la proposta è stata condivisa dall'assessore alla Cultura Giampiero Cannella e infine dal sindaco. L'ultima parola, in realtà spetta alla Prefettura, essendo Buzzanca deceduto da meno di 10 anni, ma in genere si tratta di una mera formalità.

Non appena arriverà il definitivo nulla osta, si provvederà all'affissione. "Gigi", così come lo chiamavano in famiglia, vivrà in eterno laddove da bambino e ragazzino affiancò il padre Empedocle, che proprio nel cinema Manzella, lavorò come proiezionista. Come racconta lo stesso Lando Buzzanca nel reportage curato proprio da Giorgia Butera: "A 17 anni mollai via Montalbo, con mio padre che era convinto che sarei tornato dopo due giorni coi carabinieri. Sono partito con un pacchetto di sigarette Alfa, perché non potevo permetterne altre, un pacchetto di fiammiferi, una camicia, un paio di calzini, un paio di scarpe, un vestito e un cappotto".

Altro che due giorni. Da lì Buzzanca si trasferì a Roma e spiccò il volo verso una carriera nel cinema, e non solo, che pochi altri artisti possono vantare a cavallo tra il Novecento e il nuovo Millennio.