Morte Lando Buzzanca, la compagna accusa: "Ammazzato dalla legge, denuncio tutti"

I funerali di Lando Buzzanca, morto a 87 anni si terranno, a Roma, nella Chiesa degli Artisti, mercoledì 21 dicembre alle 12. Sarà l'ultimo saluto dell'attore morto ieri. O, secondo qualcuno, lasciato morire.

Gli ultimi mesi di Buzzanca, infatti, si sono consumati tra ospedali e hospice e tra le carte bollate di una guerra familiare che ha visto contrapposti il figlio Massimiliano e l'amministratore di sostegno verso la compagna dell'attore, Francesca Della Valle e il medico Fulvio Tomaselli, l'angiologo che lo aveva avuto in cura.

Della Valle ora accusa: "E' stato ammazzato dall'applicazione della legge 604, quella sull'amministratore di sostegno, voluta da chi gli era accanto. L'ho visto l'1 dicembre ed era migliorato, poi in 17 giorni di hospice è peggiorato".

E promette ancora battaglia. "Tutto quello che ho fatto finora è nulla rispetto a quello farò: da oltre un anno e mezzo denuncio il fatto che avevano abbandonato Lando in una Rsa contro la sua volontà. A ciò si contrappongono menzogne e calunnie di chi vuole nascondere la verità", dice.

"E' stato un omicidio bianco, silenzio e sordità istituzionale che sono complici e poi gli abusi dell'amministratore sostegno - dice l'angiologo - I nostri giuristi si stanno muovendo: 15 giorni al Gemelli avevano determinato un miglioramento svanito in 17 giorni di hospice". Buzzanca è quindi deceduto intorno alle 13.30 di domenica nell'Hospice del Gemelli Medical Center - GMC società benefit dell'Università Cattolica, dove era ricoverato da circa due settimane.

Quindici minuti dopo essersi addormentato, "ha fatto gli ultimi due respiri, e se n'è andato", racconta il figlio Massimiliano che in quel momento stava andando a trovare il padre, così come faceva ogni giorno. L'attore si trovava da oltre due settimane in una clinica per la riabilitazione, l'ultimo atto di una diatriba che ha visto scontrarsi il figlio e la compagna Francesca Della Valle. Accuse incrociate di avere abbandonato l'uomo e di averlo trascurato.

Buzzanca era stato ricoverato al Gemelli nel novembre scorso e nell'aprile del 2021 era stato portato al Santo Spirito in seguito a una caduta. Dopo un ricovero durato quaranta giorni era stato trasferito prima in una clinica e poi in una Rsa dove è rimasto per quasi 11 mesi. Nei primi giorni di novembre, la frattura del femore a causa di una caduta.

In tanti domenica lo hanno riocordato. "Un italiano, attore di un Cinema tutto nostro, lontano dagli Oscar e forse rappresentativo di un'Arte diversa. Popolare, genuina, frizzante e paradossale nel racconto delle caratteristiche di una Nazione che aveva bisogno di leggerezza. Ma Lando Buzzanca è stato anche serio, espressivo, malinconico in un Paese che sognava meno e decadeva sempre più. Ricorderemo la risata piena, le sue battute e l'allegria delle maschere che ha indossato. Ma soprattutto un Italiano che amava profondamente la sua Patria", ha scritto su Facebook il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.

