VIDEO | "Lando Buzzanca si lascia morire, il figlio vuole vederlo marcire dentro una casa di riposo?"

L'accusa è di Francesca Lavacca, la compagna dell'attore palermitano che a suo dire è affetto da afasia e non da demenza senile. In studio - a Pomeriggio Cinque - è intervenuto Massimiliano, il primogenito: "Papà a volte non mi riconosce"