Via Leonardo da Vinci, vandali spaccano il vetro di un autobus a colpi di pietra

Vandali in azione in via Leonardo Da Vinci. Un gruppetto di ragazzi ha danneggiato ieri sera, intorno alle 21, un autobus della linea 100 con a bordo l’autista e pochi passeggeri. Avrebbero lanciato delle pietre colpendo e mandando in frantumi la porta posteriore del mezzo Amat.

Dopo quanto accaduto l’autista si è subito fermato per constatare i danni, contattare le forze dell’ordine e riferire tutto all’azienda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno ascoltato il racconto del dipendente Amat e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere.

A causa della sassaiola i passeggeri, nessuno dei quali è rimasto ferito, sono stati invitati a scendere e ad attendere un altro mezzo. L’autobus è stato portato nel deposito di via Roccazzo dove dovrà essere sostituito il vetro rotto prima di potere tornare su strada.

Di episodi del genere non se ne verificavano da mesi. L’ultimo in via Evangelista Di Blasi, dove a finire nel mirino dei vandali è stato un bus della linea 462 che ha terminato la sua corsa con il lunotto posteriore infranto.