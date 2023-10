Ragazzini lanciano sassi contro un autobus, paura in viale dei Picciotti

Ancora una sassaiola contro un autobus dell’Amat. E’ successo ieri pomeriggio in viale dei Picciotti, una traversa di via Amedeo d'Aosta. Alcuni ragazzini hanno mandato in frantumi il vetro posteriore della linea del bus 212. Secondo una prima ricostruzione il gruppetto, vedendo passare il mezzo, avrebbe preso di mira l’autobus colpendolo a pietrate. Nessuno sarebbe rimasto ferito. Le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione Scalo.