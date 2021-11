Ragazzini lanciano sassi contro un autobus, paura in corso dei Mille

Ancora una sassaiola contro un mezzo dell’Amat. E’ successo ieri pomeriggio in corso dei Mille dove la polizia è intervenuta a seguito dell’allarme lanciato dall’autista di un autobus, con diversi passeggeri a bordo, danneggiato da un gruppo di vandali. "Le mie figlie erano dentro il bus, sono saltate in aria per lo spavento", commenta una donna.

Secondo un prima ricostruzione un gruppo di ragazzini, vedendo passare il mezzo in direzione piazza Scaffa, avrebbe preso di mira l’autobus colpendolo a mandando in frantumi il vetro dell’ingresso. Gli agenti delle volanti hanno ascoltato il racconto dell’autista e di alcuni passeggeri per ricostruire l’accaduto.

Gli investigatori, come successo in passato, hanno acquisito le immagini di alcune telecamere installate nella zona che potrebbero aver ripreso la scena. Al vaglio anche il contenuto dell’hard disk del sistema di videosorveglianza interno del mezzo Amat.

A fine settembre tre ragazzini sono stati denunciati dopo una serie di episodi registrati nella zona di via Leonardo da Vinci. Le indagini erano state avviate dopo due sassaiole registrate dalle parti di via Casalini. I giovani, individuati anche grazia alle telecamere, dovranno rispondere di attentato alla sicurezza dei trasporti, danneggiamenti e interruzione di pubblico servizio.