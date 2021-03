Sperone, ragazzino lancia un sasso contro il tram e danneggia il parabrezza

E’ successo in via Pecori Giraldi. Un autista Amat alla guida di una vettura della linea 1 ha chiamato la polizia segnalando l’episodio e fornendo una descrizione del ragazzo. Indagini in corso per rintracciare il responsabile

Tram colpito da una pietra in zona Sperone. Un autista ha chiamato ieri mattina la polizia segnalando un danneggiamento appena subito in via Pecori Giraldi. Secondo quanto da lui riferito un ragazzino di circa 14 anni aveva lanciato un sasso contro la vettura della linea 1, infrangendo il parabrezza e costringendo il dipendente Amat a tornare in deposito.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno constatato il danno e raccolto ulteriori informazioni per rintracciare il responsabile. Le prime ricerche però non hanno dato i risultati sperati. Dall'analisi delle immagini riprese dalle telecamere in dotazione del tram non sarebbero emersi elementi utili per consentire agli investigatori di risalire al giovane teppista.

Di notizie del genere non se ne sentivano da un po', tanto che l’ultimo episodio simile sembra risalire al 2019. Anche in quell’occasione si trattava di una vettura della linea 1 che stava attraversando il quartiere Sperone. Un gruppo di vandali sbucò all'improvviso e diede il via a una sassaiola che danneggiò due vetri panoramici. Immediata la reazione dei consiglieri della seconda circoscrizione che organizzarono un consiglio straordinario in strada.