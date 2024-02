Scaglia un lavandino contro un bar di via Dante e scappa, i titolari: "Siamo sconvolti ma non intimiditi"

L'ennesimo locale del centro finisce nel mirino dei vandali. Stavolta è toccato al Dante Cafè, nell'omonima via, a due passi dal Politeama. Un uomo ieri sera, poco prima delle 23, ha scagliato un lavandino contro la porta d'ingresso del bar ed è poi scappato. Il titolare ha sporto denuncia e saranno le indagini a provare a stabilire se si sia trattato di un tentato furto, di un atto vandalico o di un'intimidazione.

Di certo c'è che l'episodio è documentato dalle immagini della telecamera di videosorveglianza. Sono le 22.56 quando l'uomo con un giubbotto di pelle, un jeans e un berretto marrone chiaro entra in azione. Tutto dura pochi secondi: il lancio contro la vetrina del locale, il lavabo che va in frantumi e l'immediata fuga.

Un frame del filmato è finito sulla pagina Facebook del Dante Cafè in un post in cui viene condiviso quanto accaduto: "Questi atti di violenza - si legge sul social - non solo danneggiano il nostro locale, ma macchiano l'immagine della nostra bellissima città di Palermo. Siamo profondamente sconvolti per quanto accaduto stanotte ma promettiamo di non lasciarci intimidire e di continuare a servire la nostra comunità con amore e dedizione. Grazie a tutti coloro che ci supportano e che continueranno a supportarci in questo momento difficile".