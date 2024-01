Esercito, cambio nei Lancieri di Aosta: Il colonnello Vizzini cede il comando al parigrado Mangia

Si è svolta ieri alla caserma Cascino la cerimonia di avvicendamento al comando del reggimento di cavalleria Lancieri di Aosta (6°), tra il colonnello Augusto Vizzini, cedente, e il colonnello Lorenzo Mangia, subentrante. L’evento, presieduto dal comandante della Brigata Aosta, Generale di Brigata Maurizio Taffuri, ha visto la partecipazione dei gonfaloni e dei labari delle associazioni combattentistiche e d’Arma nonché delle principali autorità civili, militari e religiose del capoluogo siciliano.

Il colonnello Vizzini durante il suo intervento ha rivolto un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini del reggimento, definendo intenso, ma colmo di soddisfazioni, il periodo trascorso alla guida dei Lancieri, per le attività operative svolte all’estero e in patria. Il generale Taffuri nel suo discorso, oltre ad augurare buon lavoro al colonnello Mangia, ha tributato al colonnello Vizzini il plauso per i traguardi raggiunti dall’unità sotto il suo comando, sottolineando anche l’impegno profuso dal reggimento di cavalleria a favore dei soggetti più fragili assistiti attraverso percorsi di riabilitazione svolti presso il centro Ippico reggimentale, frutto di un protocollo di intesa tra l’esercito, il Comune di Palermo, l’associazione Nazionale Arma di Cavalleria, Parlautismo, Asp e l’Associazione Ripartiamo in sella.