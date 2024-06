Esercito, i Lancieri d’Aosta celebrano la Festa di Corpo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E’ stata celebrata alla caserma Generale Cascino, sede del Reggimento Lancieri di Aosta (6°), la ricorrenza del 158° anniversario della battaglia di Custoza-Montevento, festa di Corpo del reggimento, per la quale lo Stendardo dei “Rossi Lancieri” è stato insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Il Colonnello Lorenzo Mangia, 85° Comandante, nella sua allocuzione ha ricordato l’estremo sacrificio, il coraggio e l’onore dei caduti in quella memorabile battaglia, sottolineando come questi valori vadano tramandati alla nuove generazioni. Alla Cerimonia erano presenti numerose autorità civili e militari locali e l’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria della sezione di Palermo.

Al termine della cerimonia, i cavalieri palermitani si sono collegati in videoconferenza con i colleghi del Reggimento Cavalleggeri “Guide” (19°) di Salerno, che parteciparono anch’essi ai fatti d’arme di Custoza, per un ideale legame tra i due reparti, uniti ancora oggi dalle tradizioni secolari e dai valori della Cavalleria. Infine, in occasione della ricorrenza, nelle giornate del 22 e 23 giugno, presso il Centro Ippico Militare del Reggimento, si è tenuto il concorso ippico “Rossi Lancieri” di salto ostacoli e la tappa finale del Campionato Regionale Paralimpico di equitazione.