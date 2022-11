Lampadine fulminate e museo al buio, alla Gam sostituiti 90 faretti: "Presto sarà illuminata a Led"

Sostituite le lampade fulminate con dei faretti che illuminano alcune opere esposte: alla Gam, Galleria d'arte moderna, sono state installate 90 nuove lampadine che hanno preso il posto di altrettante già spente o al limite del loro ciclo di vita.

"Siamo intervenuti tempestivamente per scongiurare ulteriori disservizi all'utenza. L'intero impianto è datato e per questo sarà tenuto sotto costante osservazione - spiega l'assessore alla Cultura Giampiero Cannella -. Attendiamo però a breve la gara per l'istallazione di un nuovissimo sistema di illuminazione a led, già finanziato con un progetto da 300 mila euro, che entro aprile darà al museo di Sant'Anna un impianto all'avanguardia, che coniugherà una migliore tutela delle opere esposte alla Gam con un evidente risparmio energetico".