Il sindaco Lagalla in visita all'Ordine dei giornalisti: "Crisi dell'editoria motivo di rammarico"

Il sindaco Roberto Lagalla è stato ospite dell’Ordine dei giornalisti Sicilia nella sede palermitana di via Bernini. Accolto dal presidente Roberto Gueli, dai consiglieri dell’Ordine regionale e del comandante dei carabinieri Ciro Musto, il sindaco, durante la sua visita, ha espresso un suo punto di vista sullo stato di salute del giornalismo palermitano.

"La crisi dell’editoria - ha detto Lagalla - è per noi motivo di rammarico. Sinceramente, stringe il cuore vedere la flessione di alcune realtà storiche dell’informazione e in particolare dispiace che non si riesca a soddisfare la richiesta di tanti giovani che vorrebbero approcciarsi alla professione di giornalista".

Sugli sviluppi futuri e sull’interesse relativo ai problemi della categoria, Lagalla ha poi concluso dicendo: "Le amministrazioni, purtroppo, solitamente in questi casi tagliano, ma stiamo valutando diverse soluzioni per provare a stimolare il dibattito su questi temi che ci stanno a cuore".