Lagalla al Teatro Garibaldi: "Abbandonato dalla precedente amministrazione, lo recupereremo"

Teatro Garibaldi in "totale abbandono e degrado, una situazione intollerabile che va avanti dal 2018". A dirlo è il sindaco Roberto Lagalla, che questa mattina, insieme all’assessore all’Urbanistica, Maurizio Carta e all’assessore alle Politiche Culturali, Giampiero Cannella, si è recato presso la struttura di via Castrofilippo, alla Magione, per verificare lo stato attuale dell’immobile.

"Provo imbarazzo per la mancanza di attenzione verso questo luogo e di conseguenza per la scarsa considerazione riservata alle compagnie teatrali di questa città", ha aggiunto Lagalla. "Lavoreremo sin da subito - ha poi proseguito il sindaco - per ridare dignità a questo spazio. La passata amministrazione aveva affidato all’Universitá di Palermo la gestione del teatro attraverso una lettera di affidamento ineseguibile, senza più occuparsi della vicenda. Riprenderemo in mano la situazione, intervenendo affinché possano procedere i necessari lavori di recupero. Le compagnie teatrali di questa città devono poter disporre di spazi adeguati per sperimentare la loro arte, non è dignitosa l’indifferenza manifestata verso i problemi del Teatro Garibaldi".