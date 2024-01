Lagalla: "No al limite di 30 chilometri orari in tutta la città, ma lo sperimenteremo in zona Università"

No al limite dei 30 chilometri orari in tutta la città, in vigore da una settimana a Bologna, ma sì alla sperimentazione in alcune aree di Palermo. E' la posizione espressa dal sindaco Roberto Lagalla, intervenuto ieri sera a "Porta a porta", la trasmissione di Rai 1 condotta da Bruno Vespa. "Siamo convinti che la misura dei 30 chilometri all'ora difficilmente possa o debba riguardare l'intera area cittadina che peraltro, nella situazione specifica di Palermo, è molto variegata sia per tipologia delle strade, sia per le caratteristiche del traffico", ha detto il sindaco.

"Noi abbiamo puntato molto sulle zone a traffico limitato nell'area centrale della città e sulle aree di pedonalizzazione - ha proseguito Lagalla - il limite dei 30 all'ora lo sperimenteremo, da qui a qualche mese, solo su un'area limitrofa ad un insediamento universitario dove c'è la massima presenza degli studenti".

Il sindaco di Palermo ha ricordato anche gli interventi per limitare il passaggio di monopattini e biciclette nelle aree pedonali di corso Vittorio Emanuele, via Maqueda e via Ruggero Settimo. "Nelle zone di massima pedonalizzazione - ha detto Lagalla - abbiamo consentito il transito solo in alcune fasce orarie e lo abbiamo vietato nelle ore di picco del traffico pedonale proprio perché andavamo incontro a fatti incresciosi e pericolosi". Ma il provvedimento è tuttora contestato da coloro che utilizzano proprio monopattini e biciclette per spostarsi in città. Proprio la scorsa settimana è stata anche lanciata una petizione con la quale si chiede al sindaco di revocare i divieti.