Maratona, Lagalla dà il via alla gara: "Numeri da record dopo gli anni della pandemia"

Tra una timida pioggia e gli automobilisti “inferociti” per essere rimasti bloccati, è partita questa mattina la Maratona di Palermo. A dare il via questa mattina all’evento sportivo, giunto alla sua 27esima edizione, è stato il sindaco Roberto Lagalla. "La maratona di quest’anno - ha dichiarato il primo cittadino - assume un significato ancora più importante dopo gli anni della pandemia. Lo dimostrano anche i numeri da record di questa edizione con circa duemila corridori in gara e quasi 250 società sportive iscritte e per questa ragione vanno ringraziati gli organizzatori, a cominciare dalla Fidal. Tutto questo all’interno di un percorso che tocca e fa scoprire i simboli storici della città".

Gli iscritti tra maratona, mezza e staffetta sono 1.944 (444 donne e 1.500 uomini); trentuno in tutto le staffette: cinque saranno quelle composte da sole donne, undici quelle da uomini e quindici le miste. Le province più rappresentate dopo Palermo, sono quelle di Trapani, Agrigento, Siracusa, Catania, Milano, Torino, Messina, Roma e Padova. E’ “naturalmente” la Sicilia la regione con più iscritti alla Maratona di Palermo (quasi il 50% dei partecipanti). Secondo quanto previsto dall'ordinanza firmata l'8 novembre, sarà vietatoil transito di auto e altri veicoli fino alle 14.30 lungo il percorso della gara podistica. Ecco l’elenco completo delle strade interessate dal provvedimento.