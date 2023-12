Lagalla: "Al Comune assunti 52 precari dal bacino Asu e Lsu"

“Oggi la firma di 52 lavoratori del bacino Asu/Lsu mette la parola fine a 25 anni di precariato al Comune di Palermo". Sono le parole del sindaco Roberto Lagalla che oggi ha condiviso la felicità dei nuovi assunti per la tanto attesa stabilizzazione. "Un bell’inizio di 2024 per questi dipendenti e le loro famiglie. Si tratta di un altro impegno mantenuto da questa amministrazione sulle politiche del personale”, ha aggiunto Lagalla.

Questo il commento di Nicolò Scaglione del Csa-Cisal: "Quella di oggi è una giornata storica per il Comune di Palermo che, grazie a un percorso portato avanti dall'amministrazione guidata da Roberto Lagalla e a cui il nostro sindacato ha dato un significativo apporto, chiude definitivamente l'epoca del precariato. E' arrivata la definitiva stabilizzazione per 26 collaboratori amministrativi, 4 autisti e 21 operatori dei servizi generali. Al netto di un piccolo gruppo di Lsu che non ha i titoli per la stabilizzazione, si tratta degli ultimi precari storici del comune di Palermo che, dopo oltre 25 anni, volta pagina. Siamo soddisfatti di questo risultato che come Csa-Cisal abbiamo fortemente voluto e che oggi diventa realtà anche grazie al nostro impegno".