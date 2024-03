Sorprende ladro di notte nel suo negozio e lo ferisce a colpi di forbici: denunciato

Sorprende due ladri nel cuore della notte all’interno del suo negozio, cerca di bloccarli, e dopo una colluttazione ferisce uno dei malviventi con un paio di forbici. Poi l'intervento della polizia che ha portato all'arresto di un uomo (mentre l'altro ladro durante il parapiglia è riuscito a scappare). E' successo nel negozio Dream di via Ugo La Malfa. Alla fine dell’intervento degli agenti, il ladro è stato arrestato per il reato di tentata rapina impropria mentre il proprietario del negozio è stato denunciato per lesioni personali.

A entrare in azione sono stati i poliziotti della volante San Lorenzo, impegnati in servizio di prevenzione e controllo del territorio, che quando sono arrivati nei pressi dello spiazzo adiacente al grande magazzino, hanno notato la presenza del ladro e del commerciante che stavano litigando. Nei loro confronti è scattata così l'identificazione.

"Gli agenti - dicono dalla questura - hanno a quel punto appurato, anche visionando le immagini estrapolate dal sistema di sorveglianza, cosa era successo prima del loro arrivo: il proprietario dell'esercizio commerciale aveva sorpreso due ladri all’interno del suo negozio, aveva cercato di bloccarli. Dopo esser stato spintonato aveva reagito, provocando con un paio di forbici delle ferite a uno dei due ladri. Ne era nata una colluttazione che aveva consentito al secondo ladro di fuggire. Proprio nel corso di questa lite sono transitati gli agenti".

Il ladro è stato portato in ospedale: per lui prognosi di 8 giorni. L’uomo, che in ragione della sua scomposta reazione dovrà rispondere anche dei reati di violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, è stato tratto in arresto per tentata rapina impropria. Il negoziante è stato denunciato a piede libero per il reato di lesioni personali. Indagini sono in corso per risalire all’identità del secondo presunto ladro.