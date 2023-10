Va a farsi la doccia e un ladro entra in casa dal balcone: "Ha rubato tutti i miei ricordi"

Va a farsi la doccia e un ladro le entra in casa dal balcone. E' successo ieri in corso Tukory, poco prima di mezzogiorno. Protagonista un giovane che si è arrampicato al secondo piano mentre la padrona di casa era chiusa in bagno. Il ragazzo - che pare abbia già ripulito diversi appartamenti in centro - è entrato nell'appartamento e ha portato via due pc portatili, denaro contante e quattro hard disk portatili. Nel bottino anche le foto della famiglia della donna, che erano conservate negli hard disk.

"Là dentro ci sono tutte le foto dei nostri figli, dei parenti, delle ricorrenze", dice la vittima del furto a PalermoToday. E' proprio lei stessa a raccontare come sono andare le cose, ricostruendo i fatti. "Il ladro - dice - è entrato in casa alle 11.50. Si è arrampicato fino al secondo piano, è entrato dal terrazzino e in poco più di 20 minuti ha rubato tutto quello che poteva. Addosso aveva: un cappello blu con la scritta "Palermo" e occhiali da sole; maglia bianca a mezza manica con cappuccio e scritta nera davanti;

jeans neri sotto il ginocchio; scarpe bianche con striscia nera sulla punta e linguetta sopra il tallone colore nero. In più aveva un bel taglio di capelli folti neri con nuca ben rasata".

Sul posto sono intervenute le volanti e gli specialisti della scientifica. A quanto si apprende il ladro ha lasciato nell’appartamento un paio di occhiali da sole e un cappellino blu con la scritta “Palermo”. Nel fuggire, infine, il ladro si sarebbe ferito, visto che alcune gocce di sangue sono state trovate nell’appartamento. "La squadra della polizia scientifica - dice la donne - ha individuato le tracce lasciate. Tutte le immagini di videosorveglianza sono al vaglio della polizia.

"Non abbiamo più una sola foto degli amati nonni, genitori e dei nostri tre figli, avevamo tutto solo lì. Se qualcuno, magari comprando in un mercatino gli hard disk si accorgesse che dentro ci sono le nostre foto, ce le faccia avere. Per me sono inestimabili, non ho più un’immagine dei miei tre figli e di mio marito. Gli hard disk sono di marca Western Digital di colore nero con una capienza di un terabyte ciascuno. Se qualcuno ne entrasse in possesso può contattare la polizia".

Il ladro ha portato via pure un Kindle paperwhite nero con custodia originale nera e un portaarte d'argento. "Il tutto - prosegue la donna - è stato accuratamente riposto dal malvivente dentro alle mie borse rubate: uno zaino dell'Università La Sapienza di Roma e una borsa celeste per pc. Infine è uscito indisturbato dopo essersi sistemato per bene la refurtiva sotto la vista di una delle telecamera di sorveglianza del palazzo. Faccio quindi una riflessione: a casa è entrato un ladro di vite. Per fortuna i miei figli erano a scuola. Confido nella sua sensibilità e nella rete di professionisti e cittadini onesti intorno a noi per recuperare i 3 hard disk portatili. Non ho più un'immagine dei miei tre figli piccoli, che valore può avere tutto ciò per una mamma?".

La polizia ha acquisiti anche i filmati delle telecamere del palazzo in cui si vede il ladro fuggire con sottobraccio il computer e gli hd della vittima.