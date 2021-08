Colto in flagrante mentre tenta di forzare una finestra, arrestato topo d'appartamento

Un uomo di 41 anni, Salvatore Cappello, di Palermo, è stato arrestato dai carabinieri mentre tentava di forzare la finestra di un appartamento a Monreale per introdursi all'interno dell'abitazione. I militari lo hanno colto in flagrante grazie alla telefonata di alcuni residenti della zona al 112.

Nel corso della perquisizione in casa dell'arrestato sono stati ritrovati 59 orologi, 9 borse, 7 portafogli, 32 profumi, 4 macchine fotografiche e bigiotteria varia. Gli oggetti, per un valore complessivo stimato in circa 20 mila euro, sono stati sequestrati. Cappello, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.