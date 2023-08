Coppia di ladri di cellulari in azione nei locali del centro, i video sui social: "State attenti"

Entrano nei negozi del centro, con una scusa distraggono chi trovano - titolari o impiegati che siano - e riescono a portargli via i cellulari. Ripresi però dalle telecamere di videosorveglianza dei locali, sono finiti su diversi social: si tratta di due giovani, un ragazzo e una ragazza, che nei giorni scorsi hanno portato via gli smartphone in almeno due locali. Sono diverse le denunce presentate e sono in corso le indagini sui furti.

Commerciante su Facebook: "State attenti"

Su Facebook è iniziata la solita condivisione a oltranza del filmato che immortala i due ladri in azione, ma la piattaforma di Mark Zuckerberg ha rimosso i video probabilmente perché si vedevano nitidamente i volti dei soggetti. "Visto che il video è stato eliminato - scrive la titolare di un bar - condivido io la foto di questi due farabutti che entrano nei bar e in altri locali, chiedendo un semplice bicchiere d'acqua, invece il loro scopo è solo quello di rubare qualsiasi cosa. Ieri sono passati anche da noi, ma evidentemente i nostri 'sguardi' hanno fatto perdere loro immediatamente ogni speranza... State attenti".

I video anche su Whatsapp

Sono due i video inoltrati migliaia di volte su Whatsapp. Nel primo, girato nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, i due giovani sono all'interno di un negozio che vende collane e bracciali. Mentre la ragazza "intrattiene" la titolare, chiedendo di provare un paio di orecchini, il complice si avvicina alla cassa e arraffa il telefonino. Nel secondo filmato, girato nella tarda serata di ieri, la coppia è al bancone di un bar, parlano col banconista e, non appena quest'ultimo si allontana un attimo per andare a servire i clienti, gli soffiano il cellulare e scappano via.