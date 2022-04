Boato nella notte in via Serradifalco: ladri sfondano la vetrina di una gioielleria e scappano

Un forte boato ha svegliato nella notte appena trascorsa i residenti di via Serradifalco: non si è trattato di una bomba, come ipotizzato in un primo momento, ma dell'assalto ad una gioielleria da parte di un gruppo di ladri (almeno due secondo gli investigatori) che hanno letteralmente sfondato una vetrina.

Dopo il botto, è scattato l'allarme e la telefonata al 112. I residenti che hanno fatto in tempo ad affacciarsi alla finestra, oltre alla spaccata nella vetrina della gioielleria Cordaro, riferiscono di una vettura che si allontanava dal luogo in cui è avvenuto il fatto.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, che stanno indagando su quanto accaduto; mentre i titolari del negozio stanno facendo l'inventario di preziosi e oggetti per verificare se il piano dei ladri sia andato o meno a segno.

Non è la prima volta che la gioielleria Cordaro viene presa di mira da malviventi. Nel 2019 si è verificato un furto: i ladri erano riusciti a scardinare una porta secondaria ed a portare via oggetti preziosi.