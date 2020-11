Ladri ancora in azione nella palestra di Borgo Nuovo. A segnalarlo è l’associazione ComPa che sottolinea ancora una volta la situazione d’abbandono in cui è precipitato l’impianto. "Segnaliamo - dicono dall'associazione - come la recinzione della palestra di Borgo Nuovo sia ancora danneggiata. Ieri a causa della mancata chiusura si è registrato un tentato furto che è stato sventato grazie al pronto intervento da parte delle forze dell'ordine a seguito della segnalazione da parte di un cittadino".

La palestra comunale si trova nel cuore di Borgo Nuovo, in largo Partinico, ed è ormai chiusa da due anni per motivi di sicurezza. I lavori sono tuttora fermi e la struttura è abbandonata. "Chiediamo pertanto, al fine di prevenire un possibile danno erariale oltre che materiale e morale alla collettività, di riparare quanto prima la recinzione e verificare se siano state rubate attrezzature e materiali presenti nella palestra e mettere in atto tutti i possibili interventi per garantire una rapidaripresa dei lavori", concludono dall’associazione ComPa.