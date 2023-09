Ladri di merendine all’ufficio scolastico di via Fattori: indaga la polizia

Hanno fatto irruzione rompendo alcuni vetri e scassinando le macchinette che erogano bibite e caffè. Poi hanno messo le stanze a soqquadro. Nuovo furto messo a segno all’ufficio scolastico regionale per la Sicilia in via Fattori. I ladri hanno rovistato in alcune stanze, in particolare all’interno di cassetti. Si sta cercando di capire se hanno portato via oggetti. "Non è la prima volta che succede – dicono dall’ufficio regionale –. Già abbiamo registrato diversi colpi come questo con furti anche di apparecchiature”. Sull’episodio sta adesso indagando la polizia che ha raccolto la denuncia dei vertici dell’ufficio.