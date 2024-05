"Apri il cuore Sister", lo spettacolo di beneficenza del laboratorio-teatro della Parrocchia Spirito Santo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lo scorso 12 maggio si è tenuto per la prima volta lo spettacolo di beneficenza del laboratorio-teatro della Parrocchia Spirito Santo, guidata da un giovane, attento e stimato prete. Un gruppo di bimbi, ragazzi, giovani e meno giovani di una parrocchia della diocesi di Palermo dopo aver iniziato un laboratorio teatrale come un altro, ha deciso di esibirsi in uno spettacolo teatrale, con richiami a Sister Act e chiamato per ovvie ragioni "Apri il cuore Sister", cercando di richiamare più attenzione possibile per dare il devoluto alle famiglie bisognose della Caritas Parrocchiale.

Da questa notizia altre parrocchie si sono interessate e hanno partecipato chi poteva alla serata, altre invece sono in attesa del nastro della registrazione dello spettacolo. Sono state fissate già delle date a Vicari e Ventimiglia, ma sono in attesa di chiuderne altre. Lo scopo del progetto che è nato come unione e richiamo per tutti coloro che erano vicini o meno alla vita parrocchiale, ha avuto risultati mai aspettati perché ha creato fraternità, ha creato amore e ha richiamato tanti giovani. Si augurano di aiutare quante più persone possibili.