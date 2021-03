La musica entra al Malaspina: partito laboratorio creativo di scrittura di canzoni

Il nuovo progetto dell’associazione Rock10elode offre ai minori detenuti spazi e tempi per coltivare le proprie attitudini artistiche e comunicative. A fare da guide in questo percorso ai ragazzi saranno Jaka e Claudio Terzo, dei Tre Terzi

Un laboratorio creativo di scrittura di canzoni al Malaspina. Il nuovo progetto dell’associazione Rock10elode – finanziato dall’8x1000 della Chiesa Valdese – si chiama Musica in libertà e vede protagonisti i minori ospiti all’interno dell’istituto penale. Le attività, partite a fine febbraio, proseguiranno sino a giugno. "Ci piacerebbe offrire un’opportunità – spiega Gianni Zichichi, presidente dell’associazione e ideatore del progetto – per stimolare verso il bello questi ragazzi assecondando la loro sensibilità creativa. L’intento è di offrire loro la possibilità di coltivare in maniera semplice, libera e gioiosa, attitudini artistiche e comunicative". A luglio, al termine cioè delle attività, è prevista un’esibizione finale dei partecipanti.

A fare da guide in questo percorso saranno i musicisti Giuseppe Giacalone, in arte Jaka, e Claudio Terzo, dei Tre Terzi. Gli incontri, a cadenza settimanale e della durata di due ore ciascuno (per un totale di 72), sono pensati come uno spazio aperto durante il quale condividere testimonianze personali sugli argomenti trattati e scrivere testi su composizioni fornite dai musicisti. Gli esperti saranno affiancati, oltre che dagli operatori dell’istituto penale, anche da una tutor psicologa.

"La musica – dichiara Clara Pangaro, direttrice dell’istituto – è la forma comunicativa ed espressiva più vicina al linguaggio dei giovani. Consapevoli di questo ruolo abbiamo cercato, attraverso il laboratorio, di proporre ai partecipanti uno spazio di narrazione in cui la cultura possa integrarsi con l’esperienza di ognuno. Ascoltare musica e scrivere delle canzoni, si costruisce così come un pre-testo da cui partire - continua Pangaro - per accompagnare questi ragazzi lungo un viaggio di esplorazione di sé e delle relazioni con gli altri, per consentire di aprire quei canali emotivi a cui non sempre si riesce ad accedere. Il lavoro con la scrittura e con le canzoni si costituisce - conclude la direttrice dell'istituto - come un importante strumento per mandare messaggi profondi, di giustizia e legalità, di accoglienza dell’altro, per scuotere dall’indifferenza e dalla rassegnazione e offrire ai giovani che partecipano spunti per i loro percorsi di responsabilità e impegno".



