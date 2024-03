Laboratorio di recitazione con Gaetano Bruno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A Palermo il 22, 23 e 24 marzo verrà svolto il laboratorio di recitazione tenuto dall'attore palermitano Gaetano Bruno. Il laboratorio è pronto a ripartire. "Dopo il successo dello scorso lab non potevamo che fissare un’altra data! - dicono gli organizzatori -. Gli orari saranno: dalle 10:30 alle 16:00. Vi aspettiamo a Palazzo Fatta. Gaetano Bruno a teatro ha lavorato tra gli altri con: C.Longhi ed E. Dante. Al cinema con P. Sorrentino, con C. McQuarrie in Mission Impossible e con N. Hawley in Fargo IV e mille altri progetti. L'iniziativa è organizzata da Roberta Procida. Per info contattatemi in privato procidaroberta@gmail.com