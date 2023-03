Fumata grigia fra Regione e laboratori d'analisi: "Proseguono le trattative sull'aumento dei budget"

Fumata grigia fra la Regione e i laboratori d'analisi. Proseguono le trattative con l'assessore alla Salute Giovanna Volo per la riprogrammazione dei budget: le strutture sanitarie private chiedono un aumento dei fondi. "Quelli erogati attualmente, 282 milioni di euro all'anno, bastano a malapena a coprire le richieste fino al 20 del mese". Così, in una nota, le sigle Assocendis-Andiar, Federbiologi-Snabilp, Federanisap, Fenasp e Silab (che rappresentano il 90% dei laboratori di analisi cliniche della Sicilia) prendendo atto "dell'apertura della Regione sulle questioni di maggiore rilevanza per la categoria della specialistica accreditata".

L'incontro di oggi è stata una tappa di transizione in vista del 5 aprile. Data in cui l'assessore Volo comunicherà le proposte definitive per la distribuzione delle somme aggiuntive reperite per gli anni 2022 e 2023. In ogni caso "le trattative proseguono" e proprio per tale motivo, concludono le associazioni, "l'eventuale sospensione nell'erogazione delle prestazioni, una volta esaurito il budget, non rappresenterà in alcun modo, una forma di protesta della categoria nei confronti di nessuno".



L'Acap, una delle altre sigle della sanità privata convenzionata, parla di "fattiva collaborazione con l'assessore Volo". Che, dal canto suo, si dice "fiduciosa su una soluzione condivisa". L'esponente della Giunta regionale ha sul tavolo la controproposta consegnata dai rappresentanti del settore: "La verificheremo nei prossimi giorni, per questo abbiamo aggiornato il tavolo al 5 aprile".