La sostenibilità nel settore agricolo, il progetto di Coreras e liceo Meli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è concluso oggi il progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento) "Green Horizons - A CATI-Based Investigation into Sustainable Farming Practices", realizzato completamente in inglese in collaborazione tra il CORERAS e il Liceo Classico Statale "G. Meli". Il progetto, che ha coinvolto 18 studenti della classe 3A indirizzo Cambridge del Liceo G. Meli, è stato un percorso formativo di grande rilevanza, mirato a esplorare le pratiche di sostenibilità nel settore agricolo del Regno Unito. Grazie a un’indagine CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), gli studenti hanno potuto applicare competenze linguistiche e tecnologiche, conducendo interviste in inglese con oltre 300 aziende agricole britanniche.

Le attività svolte durante il progetto hanno permesso agli studenti di sviluppare competenze trasversali fondamentali come il pensiero critico, la capacità di lavorare in team, e la gestione efficace della comunicazione in un contesto internazionale. Inoltre, l'esperienza pratica acquisita nel campo della ricerca e delle scienze ambientali ha orientato molti degli studenti verso futuri percorsi di studio e carriera nel settore della sostenibilità. I risultati del progetto includono un report dettagliato in lingua inglese, che analizza le pratiche sostenibili adottate dalle aziende agricole intervistate e propone raccomandazioni per future iniziative di sostenibilità. Questo documento, insieme a una presentazione PowerPoint in inglese preparata dagli studenti, è stata presentata oggi durante la giornata conclusiva del progetto.

“Il successo di "Green Horizons" – commenta Gianfranco Badami, presidente del Coreras - è il frutto di una collaborazione sinergica tra studenti, docenti e personale amministrativo. Un ringraziamento speciale va alla Dirigente Scolastica professoressa Cinzia Citarella, alla FS PCTO professoressa Fausta La Rocca, ai professori Maurilio Caracci e Dario Costanzo e al Direttore Amministrativo Sabrina Lavattiata. Infine, esprimiamo la nostra gratitudine agli studenti partecipanti per il loro impegno e dedizione. Questo progetto – conclude Badami - rappresenta un importante passo avanti nella formazione dei nostri giovani, sensibilizzandoli e responsabilizzandoli su tematiche ambientali cruciali per il futuro del nostro pianeta”.

“Gli studenti – dice la dirigente scolastica Cinzia Citarrella - hanno aderito con passione e grande motivazione al progetto. Le attività proposte, in linea con la progettualità d’istituto, volta ad offrire agli studenti un ampio ventaglio per un orientamento consapevole al futuro, ha permesso loro di affrontare tematiche di grande interesse, quali la sostenibilità ambientale, e di potenziare le competenze in ambito multilinguistico, attraverso l’utilizzo esclusivo della lingua inglese, nonché le competenze trasversali promuovendo il pensiero critico e potenziando le capacità cooperative. Un’ottima opportunità – conclude - per il nostro istituto che mira ad una formazione di qualità.”