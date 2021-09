La sezione di Palermo e la sua fanfara al raduno nazionale bersaglieri a Roma

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 25 e 26 settembre avrà luogo a Roma il Raduno Nazionale Bersaglieri che l'anno scorso, in occasione del 150° anniversario della Breccia di Porta Pia (20 settembre 1870), non è stato possibile realizzare a causa dell'emergenza sanitaria. Quest’anno, malgrado le tante difficoltà, sarà il momento per vedere sfilare i Bersaglieri tanto amati dagli italiani. La Sezione di Palermo dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, insieme alla propria Fanfara "Col. Giacomo Alfano", sarà impegnata sabato 25 settembre a partire dalle ore 18.00 a Ostia in piazza dei Ravennati e domenica 26 in occasione della sfilata conclusiva ai Fori Imperiali.

Lo sfilata di domenica partirà dal Circo Massimo e costeggiando il Colosseo, e proseguendo di corsa lungo via dei Fori Imperiali concluderà il percorso all'Altare della Patria. Il Raduno di Roma, occasione per riunire i Bersaglieri d’Italia, sarà estremamente emozionante per noi Bersaglieri di Palermo che sfileranno all'interno del gruppo della Sicilia. Domenica 26 sarà possibile seguire la diretta del raduno su Rai 3 a partire dalle ore 9.