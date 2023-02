La scuola e il tricolore, evento a Palermo: “Valori e simboli della bandiera italiana”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Sezione Territoriale di Palermo dell'Associazione Nazionale Insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana-ANCRI ha organizzato, d’intesa col Comando Militare Esercito “Sicilia”, una manifestazione storico-culturale e formativa sul tema "Valori e simboli della Bandiera Italiana". L’evento si è tenuto il 10 gennaio presso la sede di Palazzo Sclafani-Caserma “Rosolino Pilo” a Palermo. Hanno relazionato sul tema, dopo i saluti introduttivi del Presidente dell'ANCRI, Prof. Manlio Corselli, il Vice Presidente dell'Associazione, Generale Stefano Durante (ris) ed il Comandante del CME, il Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino. In considerazione del carattere formativo dell'evento, hanno partecipato più di settanta alunni del Liceo classico “Vittorio Emanuele II” di Palermo accompagnate dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Mariangela Ajello e dalle Prof.sse Annalisa Cannata e Anna Maria Farina. “In un momento quale quello attuale – riferisce il Generale Scardino - in cui la scena internazionale è offuscata dallo scoppio di un devastante conflitto alle porte di casa nostra, l’evocazione storica dei Tricolore costituisce un forte richiamo all’emblema che, tra i più ricchi e carismatici, possiede un potenziale unificante e rappresentativo impareggiabile”. “La bandiera italiana – ha dichiarato il Prof. Manlio Corselli - ha accompagnato tutta la storia d’Italia, rappresentando un bene condiviso da tutta la Comunità dei cittadini. Costituisce un fattore di inclusione; esercita un legame identitario, parla di gesta, di sacrifici, di orgoglio di un Popolo che non dimentica le proprie radici mentre guarda al futuro”.