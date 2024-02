La realtà aumentata entra in sala operatoria: anche un prof di Unipa nel team

Il professore Salvatore Pasta, associato del dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo, è tra i componenti del team che ha eseguito il primo intervento di cardiochirurgia in Italia con l’ausilio della realtà aumentata. La procedura – un intervento chirurgico mini-invasivo per la chiusura dell’auricola sinistra, una piccola estroflessione dell’atrio – è stata eseguita all'Ismett dall’equipe di Francesco Musumeci.

"La realtà aumentata – commenta il prof Pasta – permette di realizzare simulazioni 3D della realtà utilizzando immagini provenienti da esami diagnostici, quali Tac, risonanza magnetica ed ecografia. Attraverso la ricostruzione 3D di un organo, il chirurgo può interagire con l’ologramma creato al computer e simulare la procedura chirurgica prima di eseguirla sul paziente. In questo caso abbiamo applicato uno strumento di realtà aumentata in cui l’oggetto, dapprima ricostruito con TAC tradizionale, è stato poi proiettato in sala operatoria sul paziente, migliorando così la percezione del chirurgo sul trattamento. Attraverso lo schermo semitrasparente del visore è possibile vedere la scena reale e aggiungere immagini digitali sovrapponendole all’ambiente reale. Il chirurgo, usando gesti per manipolare le immagini olografiche all’interno del visore e avendo visione del campo operatorio, può così simulare gli interventi chirurgici che dovrà eseguire, ottimizzando l’efficienza nella procedura chirurgica e minimizzandone il rischio".

Il professore Salvatore Pasta collabora con IsmettT grazie ad una convenzione fra il dipartimento di Ingegneria di UniPa e l’Istituto Mediterraneo nell’ambito della ricerca in campo cardio-vascolare.