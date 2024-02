La pastorale familiare diocesana presenta "L'amore oltre..."

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’ufficio di pastorale familiare della diocesi di Palermo, coadiuvato da Antonella e Giovanni Pillitteri con Don Alerio Montalbano, ha avvertito con forza l’esigenza di donare al nostro territorio diocesano una nuova esperienza che accompagnasse i genitori che hanno subito il grave lutto della perdita di un figlio: un avvenimento purtroppo abbastanza frequente (come si evince dalla cronaca quotidiana), che getta nella disperazione e nello sconforto famiglie intere che hanno dovuto dolorosamente confrontarsi con una grave malattia, un incidente improvviso, un inaspettato suicidio… Nello specifico, a seguito di un iter formativo, l’ufficio ha provveduto ad attivare un percorso “L’Amore oltre…” che prevede appuntamenti mensili seguendo le dinamiche metodologiche dell’auto-mutuo-aiuto: coadiuvati da counsellors familiari, coppie e sposi - che hanno attraversato la medesima esperienza - si prendono cura di coloro i quali hanno subito recentemente il lutto per accompagnare e facilitare l’elaborazione dello stesso, per convivere con il dolore senza venirne schiacciati, arrivando a divenire testimoni di speranza.