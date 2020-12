"La mia fede è ora", il nuovo singolo di Valeria Gaglio sbarca sui digital store

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Disponibile dal 24 dicembre 2020 su tutti i digital store il nuovo singolo "La mia fede è ora" (Vang Records) - della cantautrice palermitana Valeria Gaglio. Il singolo fa parte del disco "Nel mezzo della mia adorazione", in uscita nei prossimi mesi per l’etichetta discografica Vang Records. "Uno stacco libero da terra. Una perdita del controllo delle emozioni per danzare sul fuoco delle paure visibili, sul mare in tempesta che agita i movimenti più fragili". Ecco il contenuto del singolo "La mia fede è ora". "Una forza irrompe per fare vibrare ogni cosa, perfino la voce intona un 'Alleluja' al Padre. E' così che ci si libera da ogni peso, aprendo le braccia per lasciarsi andare nella piena fiducia di non essere soli. Credendo nel miracolo, ora”.

I testi più recenti contenuti nell’album "Nel mezzo della mia adorazione", nascono da momenti di forte introspezione e preghiera. Valeria Gaglio è una leader d’adorazione oltre che cantautrice di Pdg Worship della chiesa cristiana La parola della grazia di Palermo. La parte musicale è realizzata in collaborazione con Mattia Albegiani. Gli arrangiamenti sono di Davide Alfano e Fabio Castorino di Roxy Studio. Il singolo "La mia fede è ora" è la prima pubblicazione della nuova etichetta discografica Vang Records dedicata alla christian music. Nata a Palermo da Fabio Castorino, Davide Alfano e Massimo Pitti.

Vang Records ha come obiettivo di dare spazio alla produzione di musica cristiana all’interno del panorama attuale del music business internazionale.