La famiglia Madè ricorda Fabio Carapezza Guttuso nel giorno della sua scomparsa

Era un'amicizia profonda e lontana nel tempo, quella che legava, benché ci vedessimo molto di rado, la mia famiglia a Fabio Carapezza Guttuso. La sua morte prematura, giunta oggi ad appena 68anni, ci coglie di sorpresa. Lo scorso venerdì, mio padre oggi 86enne, aveva voluto fare una passeggiata ed era voluto entrare nel grande androne del palazzo, a pochi passi dal Teatro Massimo, che ospitò la casa-studio del Maestro Renato e che tante volte avevamo frequentato. Fu per la mia famiglia l'ultima occasione, in ordine di tempo, per parlare del nostro caro e indimenticato Maestro Renato e anche di Fabio. Una sorta di presagio, direi o solo una coincidenza, chissà. I contatti, non avendo mio padre molta dimestichezza con whatsapp, li tenevo io e così, di tanto in tanto, mandavo i saluti e gli auguri per le ricorrenze di rito a Fabio che per l'ultima volta avevamo incontrato in occasione dell'inaugurazione del "Museo Guttuso" di Bagheria, dove egli stesso volle, contattandoci, che ci fosse un'opera di Madè, che noi affidammo in "comodato d'uso gratuito", proprio in ricordo e a testimonianza di quella grande amicizia, stima profonda e comunanza Artistica che legava e lega a tutt'oggi, mio padre, al Maestro Guttuso. Oggi che Fabio, ritratto allora giovanissimo nel dicembre del 1977, all'interno della "Palazzina Cinese" di Palermo, in occasione dell'inaugurazione della mostra di Pippo Madè "Gli Antichi Mestieri di Sicilia", insieme a suo padre naturale, il vulcanologo Fabio Carapezza e al Maestro Renato Guttuso che in seguito ne diverrà padre adottivo, desidero ricordarlo così, giovane, spensierato e sorridente. Noi non lo dimenticheremo e lo ricorderemo sempre, accomunandolo appunto, a Marcello e Renato, due amici che sono nei nostri ricordi e nel nostro cuore.