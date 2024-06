"La determinazione e (è) la forza delle donne", lunedì la presentazione del libro della Cisl Palermo Trapani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Storie di vite in salita, in fuga dalla povertà, dalla violenza fisica e psicologica, di realizzazione di sé attraverso il lavoro, la famiglia, l’integrazione sociale, di sogni infranti e di progetti realizzati, con un unico denominatore: la determinazione delle donne. C’è questo e altro nel libro “La determinazione e (è) la Forza delle Donne”, a cura di Delia Altavilla e Angela Di Marzo, che contiene una raccolta di racconti nata da un progetto del Coordinamento Donne della Cisl Palermo Trapani e che sarà presentato il prossimo lunedì 1 luglio alle 17 a Villa Filippina a Palermo. Dieci le protagoniste, che, dopo aver seguito un laboratorio di scrittura creativa nell’ambito di un progetto del Coordinamento donne Cisl Palermo Trapani, hanno raccontato il proprio vissuto, esperienze di vita che toccano diversi temi sociali: da quello dei minori stranieri non accompagnati che giungono nelle nostre città, attraverso i viaggi della speranza sui barconi dove rischiano la vita; a quello della violenza fisica e psicologica e di come il percorso di uscita può essere tracciato dal lavoro e quindi dall’autonomia economica e sociale. Da quello legato alle difficoltà delle donne straniere a integrarsi nel mondo professionale e non soltanto e di come tante lavoratrici faticano a vedersi riconoscere il giusto ruolo, esperienza e preparazione nel proprio ambito professionale. E ancora, di sogni realizzati e di vite che cambiano grazie alla forza di volontà e alla rete sociale e di volontariato che si crea nelle nostre città. I lavori saranno introdotti dalla segretaria organizzativa Cisl Palermo Trapani con delega alle Politiche di genere Federica Badami. Interverranno, oltre alla Responsabile del Coordinamento Donne Cisl Palermo Trapani Delia Altavilla che ha curato il laboratorio di scrittura creativa, Ignazia Bartholini docente ordinaria di Sociologia generale e di Studi del pensiero di genere di Unipa, Maria Vittoria Cerami e Ida Serena Fragale, rispettivamente avvocata e docente promotrici del gruppo whatsapp di solidarietà femminile “#scriviquandarrivipalermo”, Agnese Ciulla, responsabile segreteria nazionale fio.PSD (Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora), Ileana Chifari consulente d’impresa e Teresa Piccione vice presidente del consiglio comunale di Palermo. Al termine previsto l’intervento del segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana. Durante la presentazione saranno letti dalle protagoniste del libro dei testi tratti dai dieci racconti.