Domani, 07 ottobre 2021 alla ore 10.00, presso l’aula Magna “Ballatore” della Facoltà di Scienze Agrarie – Università degli studi di Palermo, durante i lavori dell’assemblea di metà mandato, Legacoop Sicilia terrà una Tavola rotonda dal titolo "La cooperazione ed il pnrr in Sicilia: ultima chiamata”. Il dibattito che sarà moderato dalla giornalista di AdnKronos Elvira Terranova, vedrà la partecipazione di autorevoli ospiti quali: Gaetano Armao: Assessore Regle dell’Economia – VicePresidente della Regione Sicilia; Adam Asmundo: Professore di Economia e Politica dello Sviluppo – Università degli Studi di Palermo; Giuseppe Lupo – Capogruppo PD ARS; Paolo Inglese: Professore ordinario di scienze agrarie, alimentari e forestali – Università degli Studi di Palermo; Alfio Mannino: Segretario Generale CGIL Sicilia; Sara Guidelli: Direttore di Legacoop Agroalimentare Nazionale e Mauro Lusetti: Presidente Legacoop nazionale Un momento di discussione e confronto per il Presidente di Legacoop Sicilia Filippo Parrino “per dare un primo contributo importante, in questo momento storico del sistema economico e sociale della nostra Sicilia, al progetto più generale di ripresa e rinascita dell’Italia e del Mezzogiorno riducendo il divario infrastrutturale e dell’utilizzo efficace delle risorse finanziarie anche alla luce, come già comunicato, della bocciatura dei progetti, a valere sul PNRR, della Sicilia sulle risorse idriche in agricoltura”.