Da un rottame può nascere una speranza, una barca abbandonata si è trasformata in un piccolo giardino in vicolo Palagonia all'Alloro, tra via Alloro e piazza Marina. Portate una pianta o del terriccio e fate germogliare la speranza di un mondo migliore. https://maps.app.goo.gl/xGwBonAJ8zNsX4xv9