La 45esima edizione dell’Efebo d’oro film festival sarà guidata dal nuovo consiglio direttivo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sarà il Consiglio Direttivo di fresca nomina, con la nuova Presidente Paola Catania, a gestire la 45^ Edizione dell'Efebo d’oro Film Festival che si svolgerà a Palermo dal 11 al 19 novembre prossimi. Paola Catania, avvocata civilista palermitana, riceve il testimone dalla giornalista e scrittrice Egle Palazzolo che ha guidato il Centro per una lunga stagione e resta a far parte del Consiglio insieme alla riconfermata Vicepresidente Laura Busetta. Riconfermati anche Gaetano De Bernardis, Giuseppe Leo e Maria Di Francesco che assume la carica di Segretaria. New entry in Consiglio Roberto Tedesco. Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al 2027. Il Centro di Ricerca per la narrativa e il cinema che ha nell’ Efebo d’oro Film Festival, da quest’anno con la Direzione artistica di Alessandro Rais, la sua manifestazione più importante, nel corso dell’anno porta avanti la sua attività di ricerca e di attenzione a quanto cinema e letteratura sanno offrire con una serie di iniziative nell’ambito del territorio siciliano e non solo curando in particolare gli aspetti educativi rivolti alle giovani generazioni.