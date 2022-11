“L’ultimo Viaggio del Templare” di Lucia Vincenti: un'esperienza tra codici ermetici delle antiche vie di Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Rotative di stampa avviate per il nuovo libro di Lucia Vincenti “L’ultimo Viaggio del Templare. Il Segreto di Pompei” edito da Ex Libris di Carlo Guidotti. La storica palermitana già autrice di testi sulla Shoah e sul simbolismo ermetico, sceglie la forma narrativa per il volume ambientato in luoghi suggestivi della Palermo antica quali la Cattedrale e la chiesa templare di Santa Cristina la Vetere. Proprio nella piccola chiesetta templare la decriptatrice di simboli aveva scoperto un foro in un sarcofago che evidenziava la presenza di un oggetto rosso ed era stata invitata da Antonella Italia, presidente dell’associazione che gestisce la chiesetta, a proseguire le ricerche. Con l’associazione, aveva inserito una sonda nel sarcofago e rilevato altri particolari che hanno arricchito la trama del romanzo storico “L’ultimo Viaggio del Templare. Il Segreto di Pompei.”

“Mi è stato spesso chiesto un romanzo – racconta l’autrice – che dialogasse con semplicità di argomenti di cui tratto nei miei saggi. Misteri quali il Sator, i tesori dei Templari, la Cappella di San Severo, il Graal, l’Arca dell’alleanza sono tra i temi di questo libro che è anche un viaggio verso la conoscenza. Il tentar di realizzare il sogno di capire, il desiderio che brucia l’anima. Dunque una forma narrativa che partendo dalla Pompei del 79 d.C, data della sua distruzione, conduce in una dimensione diversa fino ad arrivare ai nostri giorni .” Un viaggio dove il lettore si troverà immerso nella splendida cornice di Pompei, percorrendo poi vicoli e luoghi di Palermo e della templare Trani; varcherà la soglia delle cattedrali di Notre-Dame e Chartres per giungere infine nella cappella del Principe di San Severo, nella Cappella Rosslyn in Scozia, e nel “Pozzo del Tesoro” di Oak Island di cui la Vincenti svela i segreti ermetici. Un lavoro ispirato sulla sete di sapere: «Mi costringe a tal agire, la conoscenza. – Sussurra uno dei protagonisti - Dubito vi sia cura alla mia malattia se non la soddisfazione del suo piacere stesso. Quindi mi par d’essere destinato alla dannazione eterna». Un viaggio che fa meditare su antiche conoscenze che la Vincenti cela tra le parole: “Nove uomini, come i templari originali, erano al suo fianco. La cerimonia della sua morte e rinascita ebbe inizio. Quando Ubert ne uscì, la trasformazione era avvenuta. Era divenuto, come il vecchio Alchimista, parte integrante di quel luogo. Era come una delle pietre di Notre-Dame.” Un romanzo storico ermetico dove gli eventi si intrecciano come tessere di un mosaico, con due anime, una più in vista e semplice, e l’altra più segreta e complessa ma pronta a svelarsi a chi avrà la voglia di cercarla