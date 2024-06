La scuola Orestano (protesa tra il passato ed il futuro) affronta il presente “In sostenibilita!“

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Grande evento presso la Direzione Didattica Statale Francesco Orestano di Palermo per la presentazione degli elaborati che parteciperanno al concorso Plenitude “Più conosco, meno consumo” indetto per l’a.s. 2023-2024 in collaborazione con Eni scuola, giunto alla sua terza edizione e rivolto ai bambini di scuola primaria. Il progetto unisce due temi fondamentali ed attuali: sostenibilità ambientale e sostenibilità digitale. Gli alunni coinvolti appartenenti alle classi IV B e V C-E sono stati impegnati in un percorso di ricerca-azione che li ha visti protagonisti sotto la guida dell’insegnante referente Paci Giuseppina. Fatto un brainstorming sul concetto di energia e in considerazione dei bisogni esternati dagli stessi, il percorso si è sviluppato in “3 FASI”. Nella prima fase gli alunni della V C hanno realizzato un prototipo in legno di una scuola energeticamente sostenibile ed eticamente inclusiva. Successivamente, partendo da questa esperienza, gli alunni della classe IV B si sono interrogati sulla sostenibilità ambientale in termini di illuminazione relativamente alla città di Palermo, a cui ha fatto seguito una serie di ricerche/studio sulla “STORIA DELL’ILLUMINAZIONE A PALERMO”.

La macchina del tempo, nel farci ripercorrere tale evoluzione, ci ha permesso di incrociare il cammino dei Normanni e le tracce della loro eredità architettonica monumentale. Il tutto descritto e sviluppato con la metodologia della robotica creativa e dell’intelligenza artificiale generativa della maker education, sulla base del pensare computazionale e dell’educazione al digitale. Un salto nel tempo che ci ha concesso di approdare all’Edificio 8 Campus Universitario di Viale delle Scienze (PA), per visitare il percorso espositivo “PALERMO NORMAN TREASURE AND OTHER VALUABLE MASTERPIECES OF UNESCO SITES in MEDITERRANEAN BASIN”. Visori e tesori hanno catturato l’attenzione, l’entusiasmo e la curiosità dei nostri alunni. Un privilegio concesso che ha fornito una marcia in più al nostro percorso. Ultima, ma non per questo meno importante, la realizzazione di un digital storytelling sintesi del lavoro svolto. L’uso sostenibile dell’energia rinnovabile, il consumo della stessa in termini di efficacia ed efficienza, sono divenuti il cardine di quella transizione energetica e digitale di cui il mondo sente l’esigenza. Un grazie alla nostra Dirigente Scolastica Reggente Dott.ssa Irene Marcellino per aver sostenuto la partecipazione al progetto e aver valorizzato l’importanza della tematica affrontata e del lavoro svolto dagli alunni.