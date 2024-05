Isola, presentato dalla Scuola Ted il primo corso per addetto alle operazioni di pesca e prima preparazione del pescato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è tenuto ad Isola delle Femmine il convegno di presentazione del primo corso per addetto alle operazioni di pesca e prima preparazione del pescato promosso dalla Scuola dei Mestieri Ted Formazione professionale, che si apre al territorio offrendo nuove opportunità di qualifiche coerenti al tessuto socio economico. Nei locali della Biblioteca comunale “Pino Fortini” hanno dibattuto di formazione professionale, pesca e rilancio economico del territorio Sono intervenuti il Sindaco di Isola delle Femmine, Orazio Nevoloso, il Sindaco di Capaci e Presidente Flag dei Golfi, Pietro Puccio, Francesco Fricano, Responsabile Centro per l’Impiego di Carini, Salvatore Lucido, Presidente di COGEPA Palermo Ovest e Siculpesca, Giuseppe Messina, Coordinatore TED ed esperto pesca, Walter Bertucci, socio di Isola Pesca. A moderare e ad esporre il progetto di TED Letizia Guercio tutor dell'ente formativo.

Per il Direttore TED Antonino Marfia “il corso di (operatore del mare), finanziato con fondi europei attraverso l'avviso 7, ben si sposa con le esigenze di questo territorio e con gli obiettivi fissati dalla comunità europea in termini occupazionali. Unico in Sicilia questo percorso formativo, ne sono certo, darà concrete opportunità in termini di autoimprenditorialità e occupazionali grazi al coinvolgimento delle cooperative di pesca presenti nel territorio che il sindaco ha voluto coinvolgere. Sono molto contento che il territorio abbia colto con interesse la nostra proposta e mi incentivano a continuare questa strategia anche le parole dei rappresentanti dei tue territori, il sindaco del comune di Isola Orazio Nevoloso e il sindaco del comune di Capaci Pietro Puccio. Insieme, associazioni, amministrazioni comunali e aziende del territorio possiamo cambiare le sorti di questa meravigliosa costa." Il Sindaco di Isola delle Femmine Orazio Nevoloso ha dichiarato: “Si tratta di un percorso di formazione professionale che riempie d'orgoglio la nostra marineria che sarà protagonista sia come base didattica e stage, sia come potenziale luogo di sviluppo imprenditoriale per i futuri pescatori”.

Il Sindaco Pietro Puccio ha sottolineato: “TED Formazione è una Scuola dei mestieri eccellente e si sta affermando ancor più con i fatti di essere al passo con le richieste del mercato del lavoro. Radicata nei territori favorendone la crescita culturale e sociale, questo rappresenta per noi la vera promozione del territorio. Come presidente del FLAG Golfi di Castellammare e Carini, ci poniamo come obiettivo quello di promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, incluso il patrimonio culturale marittimo e tenendo conto di questo potenziale di TED con l'offerta formativa presentata , ho dato la mia completa disponibilità per un'auspica collaborazione”. Per il Direttore del CPI Francesco Fricano: “È una qualifica importante perché dà un'opportunità di sbocco lavorativo non indifferente ed anche possibilità di sbocchi auto imprenditoriali con diverse opportunità di finanziamenti agevolati”. Il Capitano Toti Lucido, che sarà docente esperto, ha evidenziato che: “Il corso di addetto alle operazioni di pesca e prima preparazione del Pescato dice è molto articolato e sicuramente per il cambio generazionale trasferirò le mie esperienze fatte da uomo e orgoglioso di appartenere alla categoria gente di mare, per avere lavorato come ufficiale sulle navi mercantili, ma anche come pescatore sulle spadare, oltre ad essere Presidente del Consorzio Pesca ed avere collaborato in tantissimi progetti con l'Università ed il mondo scientifico”.

Per il coordinatore di TED Giuseppe Messina: “L’investimento di Ted Formazione nel mondo della pesca apre alla qualifica specialistica in uno dei settori primari che storicamente, assieme all’agricoltura, è trainante per l’economia dell’Isola. In una Sicilia ai vertici europei per dispersione scolastica e povertà educativa e in un settore dove il mancato ricambio generazione mette a rischio la stessa attività di pesca, l’investimento di Ted Formazione è la speranza per tanti giovani e per il futuro dello stesso settore”. Per Walter Bertucci: “Sarà facile impartire nozioni circa il governo dell'imbarcazione e delle operazioni di pesca poiché già noti e affermati nel comprensorio per la loro esperienza nel settore. La scuola di formazione professionale “TED” si apre al territorio e offre nuovi opportunità di qualifiche coerenti al tessuto socio economico”. Il “Corso di formazione per addetto alle operazioni di pesca e prima preparazione del pescato” che è destinato agli adulti dai 18 ai 65 anni non compiuti, interessati a svolgere attività nel mondo della pesca ha già avuto più di 20 iscrizioni e si prefigge di impartire nozioni e competenze circa il governo dell’imbarcazione e dell’apparato motore, delle operazioni di cattura e raccolta del pesce e prima trasformazione del prodotto per la vendita.

E’ previsto lo stage presso la Cooperativa Isola Pesca coordinato da Gianni Lucido e Walter Bertucci. Il corso si svolgerà nella sede di CARINI (90144) – Via G. Pascoli, 4 – 091 9101568 Per l'occasione è stato pure allestito un tavolo di degustazione di prodotti tipici ed un angolo dolce, preparati dagli allievi dei corsi di ristorazione della Ted Formazione Professionale.