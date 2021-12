“L’invisibile nutrimento” di Myriam De Luca e il sorriso ai bambini soli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Presentato a Palermo, presso la Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli, l’ultima opera letteraria della poetessa e saggista Myriam De Luca, edita per i tipi della prestigiosa casa editrice Thule, fondata e diretta, da cinquanta anni, dal mitico prof. Tommaso Romano, una rara icona della cultura in Sicilia e fine intellettuale. Relatori d’eccezione Giovanni Matta, presidente dell’Associazione culturale “Ottagono letterario”, Marianna La Barbera, giornalista, Stefania Blanderburgo, attrice, che ha interpretato in maniera sublime le liriche del volume, Marcello Mandreucci che ha animato musicalmente l’evento, e la giovanissima Matilde Clara Di Vita. Il volume “L’invisibile nutrimento”, inserito nella pregevole collana “Oltre il sole” (pagine di poesia a cura di Tommaso Romano, contenitore di settantasette originali raccolte di versi) raccoglie cinquantotto splendide liriche della raffinata ricercatrice della bellezza quale parte fondamentale della sua vita. La sua è, per dirla con le superbe parole del prof. Tommaso Romano, «Eccellente e maiuscola architettura che trova la sua ragione proprio nella parola che si fa verso e che si misura con uno stile sempre più inconfondibile verso l’approdo consapevole di un mistero che, appunto perché “invisibile” diventa metamorfosi di conoscenza, nutrimento, il salto metafisico che ha nome, Amore».

Un nutrimento che Myriam trova nel suo desiderio di “evasione”, quello che «irrompe all’improvviso / in un giorno in cui sembra / non mancare nulla»; ma anche “Aspettando la pioggia” quando «Attenta è l’anima / a ricevere il brio / degli uccelli in festa / Si posa la luce sui loro / piumaggi morbidi»; e, infine, quando «inciampa / tra l’odio e il nulla» e «L’amore percorre / chilometri di solitudine / si fermerà soltanto / per abbracciare la pace». Grande davvero Myriam De Luca la cui poesia, come scrive l’editore Tommaso Romano, «è carne e spirito, non cede alla facile ricerca della benevolenza del consenso, cerca gnosticamente la luce “percorrendo la via solitaria del cambiamento”». Quel cambiamento che non fa paura alla poetessa De Luca e che molti evitano perché come afferma Fëdor Dostoevskij «Fare un nuovo passo, dire una nuova parola, è ciò che la gente teme di più». Ma Myriam viaggia sul binario dell’immaginazione, fino in fondo, senza trepidazione alcuna, forte della convinzione che «Imbocco senza esitare / il peregrino tracciato / dell’immaginazione /Indosso un vestito di fiori / con lo sguardo sognante / cammino tra gli inciampi» senza alcuna paura e con un coraggio davvero unico con la convinzione che «scorre il flusso della storia (…) / L’indesiderabile si realizza / puntualmente». L’invisibilità di Myriam De Luca è una prospettiva. Quando commettiamo l’errore di rimanere eccessivamente visibili al nostro mondo, all’umanità nella sua poliedrica imperfezione, restiamo sensibili alle sue esigenze, e indugiamo di fronte alle sue molteplici aspettative; in maniera quasi istintiva, senza che il pensiero attraversi il corpo, tentiamo di anticiparle, di affrontarle, talvolta, addirittura, di prevenirle, inciampando inesorabilmente. L’uomo ha, in questa dimensione, lo sguardo disarmonico di chi riempie il suo angusto campo visivo di qualche cosa che accosta sovrabbondantemente agli occhi. Nell’invisibile discrezione di Myriam, invece, quello de «Nel mio guscio di stelle / conto i miei sogni», il mondo si leva e si presenta a noi da un’altra prospettiva, più distante e per questa ragione nella sua vastità, nella sua infinita molteplicità e ricchezza; un universo quasi sottratto alla subordinazione del nostro sguardo passionalmente vigilie, che cerca di abbracciare, con atteggiamento astatico, le minacce ma anche le molteplici sicurezze che altrimenti sfuggirebbero alla nostra percezione umana. In Myriam De Luca, brillante e strepitosamente unica, infatti, «Si scatena la voglia di possedere / ciò che non si può toccare / di spingersi al di là / di ciò che non si può spiegare».

Nell’esser discreti e inavvertiti, nelle poesie che non conoscono lo stop del punto e la sosta della virgola, senza freni e limiti, non abbiamo necessità di essere potenti anche quando «Barcollo dentro la paura». Nell’invisibilità conosciamo la compatta certezza di non essere necessari. L’invisibilità di Myriam De Luca è intesa come impegno, e non come, invece, fanno molti, indifferenza; il suo è l’amore della clandestinità, del poter camminare accanto i muri per non permettere agli inutili curiosi di notarla. Ciò, con grande vitalità e versatilità poetica, in un pianeta dove molti cercano di collocarsi uno spazio e in un tempo definito, anzi molto definito, di visibilità. «Nella lotta tra te e il mondo vedi di secondare il mondo» scriveva Kafka. Secondare il mondo, come fa Myriam De Luca «Con gli occhi infastiditi dal sole» vuol dire non vivere a spese del mondo, ma essere in grado di lasciare essere. Non vivere il mondo, dunque, per lasciarlo sussistere e dimorarlo facendo forza e leva sulla discrezione, scorrazzando. «Respiro / come un vaso nuovo / Verso / aria nuova nella mia bocca / Soffio / polvere d’oro sulle mie crepe / Scorrazzo». Davvero originale questa grande scrittrice che ci presenta la poesia come «L’invisibile nutrimento» che, come afferma, con la sua sempre lucidità filosofica, il professore Tommaso Romano, alla presenza di un qualificato pubblico e di numerosi critici, «è e resta la poesia che, se declinata in miracolo di parola-verità, come avviene con le liriche, colme di grazia, di Myriam che assumono la valenza più compiuta di una universalità lucente». Al termine della serata Myriam De Luca, commovendo tutti per la sua strepitosa generosità, ha fatto dono del ricavato ad un progetto del Rotary Club Palermo Montepellegrino, presieduto da Antonio Fundarò. La donazione servirà a donare un sorriso a bambini abbandonati.