L'instituto Cervantes celebra il centenario della nascita dello scrittore Miguel Delibes

L’Instituto Cervantes di Palermo, giovedì 5 novembre alle ore 17:00, organizza una conferenza online in lingua spagnola su Miguel Delibes che il 17 ottobre 2020 avrebbe compiuto 100 anni. La conferenza, in lingua spagnola, sarà tenuta dal direttore della Fondazione Miguel Delibes di Valladolid, Fernando Zamácola Feijóo, e dalla direttrice della Cattedra Miguel Delibes María Pilar Celma Valero. Il 2020 è l'"Año Delibes" e in occasione di questo importante evento la Fundación Miguel Delibes ha donato alla biblioteca "Salvador Espriu" dell'Instituto Cervantes di Palermo l'opera omnia dello scrittore di Valladolid. Miguel Delibes è uno degli autori più prolifici del XX secolo.

É stato romanziere, giornalista, dottore in diritto e professore di Storia del Commercio. Ha ricevuto, nel corso della sua carriera, numerosi premi come il Premio Nadal (1948), il Príncipe de Asturias (1982), il Premio Nacional de las Letras Españolas (1991) e il Premio Miguel de Cervantes nel 1993. Lo scrittore pur avendo spaziato nella narrazione è sempre rimasto fedele ad alcuni temi che reputava centrali. Ha infatti avuto una cura e un'attenzione particolare per argomenti profondamente umani come la solitudine e la marginalità, l'importanza dell'infanzia e l'amore per la natura, ma anche per la giustizia sociale e la morte ineluttabile. Fernando Zamácola Feijóo É un esperto in gestione e direzione aziendale, specializzato in Business Administration (EFQM) e Project Management (PMI). Project manager, valutatore e consulente dell'Agenzia europea Leonardo per i progetti europei nell'ambito del programma L.L.L.

Ha una vasta esperienza nella consulenza per grandi aziende in Spagna e LATAM, specializzato in modelli di gestione del talento, sviluppo e cultura organizzativa. Dal 2019 è il nuovo direttore della Fondazione Miguel Delibes di Valladolid. María Pilar Celma Valero è laureata in Filosofia e Lettere presso l'Università di Saragozza e ha conseguito un dottorato in Filologia Spagnola presso l'Università di Salamanca. Nel 1989 è entrata a far parte dell'Università di Valladolid, dove, dal 1997, è professoressa di letteratura spagnola. La sua principale area di ricerca è la letteratura dei secoli XX e XXI. Attualmente è la direttrice della “Cattedra Miguel Delibes”, istituzione creata dalla Junta de Castilla y León, dall'Università di Valladolid e dal Graduate Center della City University di New York, per fomentare lo studio e la diffusione della letteratura spagnola contemporanea. È stata Presidente dell'AEPE (Associazione europea degli insegnanti di spagnolo) dal 2010 al 2016.

COME PARTECIPARE ALL'EVENTO Per partecipare all'evento gratuito è necessario ottenere le credenziali per accedere alla piattaforma Zoom inviando una mail a cultpal@cervantes.es o scrivendo alla pagina Facebook dell'Instituto Cervantes entro e non oltre le ore 12:00 del 5 novembre 2020.