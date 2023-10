L'edificio confiscato in viale Regione, la precisazione dell'avvocato del costruttore Zummo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nell’articolo dal titolo "Assegnato alla Regione un edificio sulla circonvallazione confiscato al costruttore Zummo" si legge: “Confiscato negli scorsi anni al costruttore mafioso Francesco Zummo". Il signor Zummo non è un costruttore mafioso. Nessuna sentenza e nemmeno nessuna ipotesi investigativa ha mai “etichettato” Zummo e/o suoi familiari come “mafiosi”. Nell’unico procedimento penale attualmente pendente nei confronti di Francesco Zummo, il Tribunale del Riesame di Palermo ha già escluso la sussistenza della cosiddetta "aggravante mafiosa” ex art. 416 bis 1 c.p. non essendo mai intercorso nessun contatto tra Zummo ed appartenenti alla criminalità organizzata.

La storia imprenditoriale del sig. Zummo può essere agevolmente ripercorsa grazie agli atti riversati nel procedimento di prevenzione, a partire dalla perizia dei dott.ri Giuseppe Bray e Antonio Vellella di Banca d’Italia, al dissequestro dei beni disposto dal dott. Giovanni Falcone nel 1988, alla perizia del dott. Rusconi ed al dissequestro del patrimonio svizzero, disposto dalla procuratrice elvetica dott.ssa Carla Del Ponte nel marzo 1994. E' un percorso noto e trasparente, che è stato illustrato analiticamente nella relazione tecnica predisposta dal dott. Badagliacca, consulente del Sig. Zummo, che ha ricostruito le ragioni della crescita del patrimonio di Zummo in un arco di oltre 30 anni. L’intera ricostruzione è verificabile sulla base della vasta documentazione disponibile. Il risultato di tale minuziosa analisi può essere compendiato in poche proposizioni:

• la ricchezza della famiglia Zummo proviene esclusivamente dai redditi dell’attività imprenditoriale svolta, senza alcun apporto di capitali esterni:

• tali cospicui redditi d’impresa sono stati a loro volta investiti in attività finanziarie (in primis titoli di stato) produttive di interessi, che nei decenni, avvantaggiandosi dei tassi di interesse a doppia cifra che hanno caratterizzato la lira italiana sino agli anni ’80, hanno permesso di moltiplicarne il valore iniziale;

• analizzando la tempistica, la modalità e la tipologia (si noti bene: solo edilizia privata) delle operazioni immobiliari effettuate del Gruppo Zummo, non si ravvisa l’esistenza di alcun elemento concreto e/o specifico sulla base del quale poter ritenere che tale attività imprenditoriale si sia svolta in condizioni di contiguità con interessi di tipo mafioso.

L’accusa non è mai stata in grado di contestare nel merito la ricostruzione storica e finanziaria contenuta nella consulenza Badagliacca; tuttavia, le presunzioni che caratterizzano il procedimento di prevenzione sono state “estremizzate” e hanno portato a considerare “mafiosa” un’impresa che, in concreto, non ha mai avuto i tratti che vengono valorizzati dalla giurisprudenza per colpire le società che si servono della forza intimidatrice delle associazioni mafiose. Si noti: nel corso del giudizio avanti al Tribunale di Palermo, i difensori di tutti gli intervenienti hanno dimostrato documentalmente la lecita provenienza di tutto il patrimonio della famiglia Zummo, ottenendone il dissequestro con decreto del 2 novembre 2010. Come è stato confermato in tutti i gradi di giudizio, sia il capitale iniziale impiegato per avviare le attività delle imprese di Zummo, sia gli apporti di capitale, sia i frutti degli investimenti sono di provenienza lecita.

Nonostante la liceità della formazione del patrimonio dello Zummo, la Corte di Appello ha ritenuto di qualificare “mafiosa” l’impresa e la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Avverso tale ultima decisione pende ricorso avanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. In conclusione, le notizie pubblicate non rispondono al vero con grave nocumento morale e patrimoniale del mio cliente.