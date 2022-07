L'appello di #primaidiversamenteabili: "Lagalla dia continuità alle promesse della campagna elettorale “

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Palermo ha il suo nuovo sindaco, la grande famiglia Palermitana ha scelto il suo papa’ , il popolo della disabilita’ ha designato il suo salvatore. Tanti gli incontri avuti, tante le promesse ricevute, immensa la visione data di un futuro migliore. Punti fermi del candidato Roberto Lagalla che hanno spinto il popolo della disabilita’, e le loro famiglie, a preferirlo sono stati il fare e non il dire, l’ essere e non l’ apparire. La forte determinazione della necessita’ di uomini e donne con esperienza e competenza quali requisiti indispensabili per una classe dirigente capace di ascoltare il grido silenzioso di chi da tempo e’ stato relegato nel limbo dell’ indifferenza da politici sordi e poco attenti. Da qui l’ appello di unalottaxlavita onlus, associazione operante in citta’ nel settore della disabilita’ , il cui presidente vanta l’ ambito premio riconoscimento, donatogli nel 2001 dal sindaco Orlando denominato - Pergamena Tessera Preziosa Mosaico Palermo- per essersi distinto in citta’ nell’ ultimo quinquennio alla guida della sua onlus ed a sostegno dei piu’ bisognosi e degli ultimi.

“La disabilita’ resti fuori da logiche di spartizioni politiche, la salute ed il diritto alla migliore qualita’ di vita possibile non hanno colore politico. Chi vive sulla propria pelle certe disavventure ed opera quotidianamente a contatto con tale mondo puo’ essere unica espressione di affidabilita’ e di garanzia per tali fragili soggetti – cosi’ chiosa il presidente Gabriele Montera - Il neo eletto sindaco Lagalla dia continuita’ alle promesse fatte in campagna elettorale, non sia prigioniero dei partiti ed anteponga nelle proprie scelte esperienza e competenza dei singoli a semplici elenchi di nomi proposti. Abbiamo un sindaco civico, un uomo del popolo. I disabili Palermitani hanno bisogno di risposte concrete ed immediate, hanno il diritto dovere di vivere la loro vita ed esigono il rispetto dei propri diritti, servono subito scelte coraggiose per poter riaccendere la speranza di un futuro migliore. Confidiamo nel suo buon operato forti della certezza del suo passato ma rimaniamo vigili ed attenti, la campagna elettorale e’ finita ora si pensi subito all’ emergenza disabilita’ in cita’ . Unalottaxlavita onlus, i disabili Palermitani e le loro famiglie, per tramite dei dirigenti dell’ associazione, molti di loro anche candidati a sostegno del candidato Lagalla, hanno consegnato nelle mani dell’ oggi sindaco di Palermo oltre cinquemila preferenze. Siamo fieri ed orgogliosi di tale scelta, pronti a rifarla da subito, ma chiediamo rispetto e dignita’ per la categoria. Non siamo secondi a nessuno.