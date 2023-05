L'accademia di spettacolo di Palermo “La valigia dell’attore” rilancia il suo brand partendo da un nuovo progetto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Valigia dell’Attore, associazione no profit che gestisce un’accademia di spettacolo a Palermo e Salina, ha chiamato Mostrami srl Impresa Sociale per promuovere una call artistica destinata alla realizzazione del nuovo logo ufficiale dell’accademia, coinvolgendo giovani grafici e illustratori. L’Accademia di Spettacolo “La Valigia dell’Attore da Palermo a Roma” nasce a marzo 2021 da un’idea di Ugo Bentivegna. Il progetto è quello di un’accademia che sia punto di riferimento della città di Palermo per la formazione e specializzazione nell’ambito di tutte le discipline dello spettacolo. Parliamo di una Accademia che svolge il suo ruolo formativo a 360 gradi poiché gli allievi, bambini, ragazzi e adulti, studiano lo Spettacolo nelle sue più svariate declinazioni disciplinari tra cui recitazione, dizione, canto, danza e movimento scenico.

Bentivegna, fondatore e direttore della scuola, racconta il progetto così: «Mission del percorso accademico presso la nostra scuola è la ricerca dell’essenza, della verità con conseguente abbattimento delle sovrastrutture: le emozioni non si imitano, non si recitano ma si vivono e si trasmettono al pubblico solo se nascono da una verità personale. Obiettivo della nostra scuola, che fin da subito si mostra familiare è tirare fuori il meglio da tutti gli allievi puntando sulla verità che si nasconde dentro ognuno di loro, poiché recitare è essere e non apparire». Oltre alle attività dell’accademia, La Valigia dell’Attore da Palermo a Roma opera nell’ambito delle produzioni teatrali e come agenzia di management artisti che propone attori e attrici dalla Sicilia al mondo dello showbiz italiano e straniero.

IL BRIEF DELLA CALL PER IL NUOVO LOGO I giovani creativi e illustratori che si vogliono candidare alla call dovranno tener conto del seguente brief individuato da La valigia dell’attore da Palermo a Roma: Realizzazione di una grafica che diventi il nuovo logo dell’accademia e che sia espressione dei valori che caratterizzano questa realtà fin dalla sua fondazione: Professionalità, Impegno, Confronto e Condivisione. Mostrami, collettivo di giovani artisti visivi e partner del progetto, invita quindi i giovani artisti ed illustratori ad analizzare e comprendere a fondo i valori e il mondo di La Valigia dell’Attore e a declinarli artisticamente in una grafica originale. L’obiettivo della call è quello di raccogliere diverse proposte grafiche o illustrate in base al brief suddetto e trovare un nuovo logo per l’accademia.

COME FUNZIONA PER I CANDIDATI La partecipazione alla call è gratuita e la scadenza per l’invio dei progetti è prevista per il 24 maggio 2023 alle ore 23:59. I creativi potranno partecipare presentando più di un progetto; per farlo dovranno compilare il breve form sulla pagina della call per ricevere tutte le istruzioni utili per la loro candidatura e il form d’iscrizione al contest. In quest’ultimo dovranno inserire i dati anagrafici, un'immagine di una o più creatività candidate e una breve descrizione (minimo 200 caratteri) del progetto in linea con le indicazioni della call. Il concorso prevede per l’artista vincitore un premio di €300 + un buono (personale o da regalare) per un corso di tre mesi presso l’accademia stessa. Altre due grafiche saranno premiate con un buono sempre per lo stesso corso di tre mesi attivabile entro il 30/09/2023 IL CALENDARIO IN BREVE ● 24 maggio 2023 scadenza per l’invio delle candidature ● 25 giugno 2023 comunicazione dei vincitori ● INFO, FORM, PREMI E REGOLAMENTO COMPLETO: https://mostra-mi.it/news/bandi-giovani-artisti/call-per-grafici-e-illustratori-mostrami-4-teatro Per ulteriori informazioni contattare Sandro Aglialoro - responsabile del progetto: email: sandro@mostra-mi.it Mobile: 347 38 95 473

L’ORGANIZZATORE - Mostrami Srl Impresa Sociale si occupa della promozione della giovane arte contemporanea come driver di sviluppo sociale. Il progetto nato nel 2010 conta un collettivo di oltre 1.300 giovani artisti, una community di oltre 35.000 appassionati d’arte contemporanea e circa 80 partner istituzionali e aziendali. Il progetto di Mostrami si basa fin dalla nascita sull’idea che l’arte possa stimolare il dibattito su temi e problemi sociali avvicinando pubblici trasversali e creando un ambiente favorevole ad una cittadinanza più attiva e consapevole.

LA VALIGIA DELL’ATTORE - La Valigia dell’Attore da Palermo a Roma è un’associazione no profit con sede a Palermo attiva dal marzo 2021. Gestisce una scuola di spettacolo con corsi per bambini, ragazzi e adulti, che coprono le più svariate declinazioni disciplinari tra cui recitazione, dizione, canto, danza e movimento scenico. Inoltre, affiancata dalla storica produzione romana Fattore K, è attiva nel campo delle produzioni teatrali a livello nazionale e internazionale e comprende anche un’agenzia di talent management interna. Mostrami Srl Impresa Sociale Sede legale: Via Fratelli Cairoli 45, 20851 Lissone (MB) Sede operativa: Via Abbadesse 52, 20124 Milano Tel: +39 02 3826 5756 e-mail: info@mostra-mi.it - Sito: www.mostra-mi.it