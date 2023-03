Baciarsi davanti a un panorama incantevole, nasce ad Aspra la "Kiss Zone"

Baciarsi davanti a un panorama spettacolare. Nasce ad Aspra, borgo marinaro frazione del comune di Bagheria, la "Kiss Zone", un'installazione dedicata agli innamorati nella "terrazza a mare", vicino alla rimessa delle barche.

La struttura è stata realizzata e donata dalla Falegnameria Di Salvo e si va ad aggiungere a panchine, aiuole, contenitori per le cicche di sigarette e cestini per le deiezioni dei cani, che hanno dato una nuova vita e decoro all'area.

"A breve sarà montato anche uno scivolo per consentire l'accesso in sicurezza dei disabili, sempre frutto di donazione di cittadini", spiega l'assessore al Decentramento Andrea Sciortino che ha curato personalmente la riqualificazione della “terrazza a mare". Il Comune di Bagheria ringrazia oltre la Falegnameria Di Salvo per la donazione della targa, la ditta GS restauri di Gaetano Sciortino, Antonino Mezzatesta per la collaborazione all'installazione.