Katia morta con la sua bimba ad Acqua dei Corsari: "Stroncata da un malore non legato alla gravidanza"

Un malore improvviso, che non sarebbe legato alla gravidanza, ma determinato probabilmente da un problema cardiaco. In estrema sintesi è questo che emergerebbe dall'autopsia eseguita stamattina sul corpo di Katia Todaro, la donna morta il 5 maggio scorso all'ottavo mese di gravidanza. Saranno gli ulteriori accertamenti dei medici legali nominati dalla Procura a stabilire con esatezza le cause del decesso e anche l'orario in cui è avvenuto. Sembra comunque che la piccola Desiré che la vittima portava in grembo (e che è stata sottoposta agli stessi accertamenti) non sarebbe sopravvissuta per più di pochi minuti alla madre.

In questi giorni, Lorenzo Meschisi, il marito della donna - che era madre di un altro figlio - aveva sollevato dei dubbi sulla velocità dei soccorsi e aveva spiegato che "Katia non soffriva di alcuna patologia, l'unico problema di cui si lamentava ultimamente era un po' di sciatica. Effettuava esami e analisi ogni mese, risultati sempre tutti a posto, con parametri nella norma: le era stata prescritta solo la cardioaspirina". L'uomo quel terribile giorno era tornato a casa per pranzo, poco dopo le 13, e aveva purtroppo scoperto la moglie a terra, nel corridoio della loro abitazione di via Vian, ad Acqua dei Corsari.

Sempre Meschisi, che è seguito da un punto di vista legale da Alessio Tarantino, aveva spiegato che la donna "non respirava ed era già fredda". Probabile che in queste condizioni, la bambina fosse già morta, non ricevendo più ossigeno dalla madre. Meschisi ha spiegato che l'arrivo delle ambulanze non sarebbe stato coordinato correttamente: sarebbe arrivato prima un mezzo, ma senza medico. Poi ne sarebbe arrivato un secondo, con il dottore che, sprovvisto di defibrillatore, aveva inutilmente tentato di rianimare Katia Todaro. Alle 14.20, infine, sarebbe arrivata una terza ambulanza e la donna era stata trasportata al Buccheri La Ferla, dove i medici avevano fatto nascere con un cesareo la piccola Desiré.

Il procuratore aggiunto Ennio Petrigni ed il sostituto Luisa Vittoria Campanile hanno deciso di aprire un fascicolo e di disporre l'autopsia, affidata ai medici dell'Istituto di medicina legale diretto dalla professoressa Antonina Argo, proprio per cercare di capire se ii decesso di madre e figlia potessero essere evitati. Dalle primissime verifiche sembrerebbe però che il malore non abbia nulla a che vedere con la gravidanza e che anche se i soccorsi fossero stati più coordinati non ci sarebbe stato comunque nulla da fare per salvarle. Gli ulteriori accertamenti dei medici legali daranno la risposta definitiva ai quesiti dei pubblici ministeri.