Karol, protestano i dipendenti: "In 400 aspettano gli stipendi di aprile, maggio, novembre e la tredicesima"

Natale con gli stipendi in forse per i dipendenti della Karol spa Strutture sanitarie. Stamattina si è svolto un sit in di protesta sotto alla sede di via La Farina,11. A protestare una rappresentanza dei 400 dipendenti del gruppo assieme alla Fp Cgil Palermo, alla Uil Fpl e alla Fiasl.

I dipendenti della Karol attendono gli stipendi di aprile, maggio, novembre e tredicesima. E’ l’ennesimo sit in di Fpc Cgil, Uilp Uil e Fials che si svolge quest’anno, tra sedi Asp, assessorato e in via La Farina oltre al sit-in spontaneo davanti alla Karol Cta psichiatrica Stagno di via San Lorenzo.

“Il presidente della Karol, l’avvocato Marco Zummo con una nota ha promesso che entro oggi avrebbe pagato le tredicesime. Il bonifico ancora non è arrivato – ha dichiarato Michele Morello, per la Fp Cgil Palermo –. Siamo sotto la sede dell’azienda con una trentina di dipendenti, per strada, al freddo. Gli abbiamo inviato una richiesta di incontro e speriamo di essere ricevuti. La situazione è stagnante. Abbiamo avuto nuovamente un tentativo di conciliazione il 6 dicembre davanti al prefetto e ma non è stato raggiuto un accordo. I mesi arretrati sono stati pagati sempre in ritardo. Adesso per i lavoratori si preannuncia un Natale a mani vuote”.