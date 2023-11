VIDEO | Kaoru Nakajima arriva al Massimo, per lui il palco reale: il teatro si riempie di ospiti giapponesi

Prima uscita pubblica per il magnate che ha partecipato all'ultima del "Don Giovanni" del maestro Riccardo Muti. Pioggia di selfie per i suoi invitati davanti al teatro lirico più grande d'Italia. Tra di loro anche Naha Hatano, la cantante che si esibirà insieme a Matteo Bocelli per il suo compleanno